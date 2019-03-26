民進黨立委初選登記 李坤城挑戰林淑芬

2019-03-26 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



民進黨立委初選登記第2天上午，新北市議員李坤城登記參選2選區立委，將直接挑戰現任立委林淑芬；昨天領表的李余典也可能挑戰剛補選上的余天，黨內初選比預期激烈。

民進黨立委初選，第1天10人領表但無人登記，今天羅致政、李坤城和林秀惠馬上登記參選，展現決心。