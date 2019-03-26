百萬美元助馬國婦女創業 蔡總統：盼促性別平等

2019-03-26 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統海洋民主之旅26日到訪馬紹爾群島，我方與馬紹爾簽署「有關婦女創業小額貸款循環基金瞭解備忘錄」，兩國將成立規模200萬美元的婦女創業小額貸款循環基金，台灣方面投入100萬美元貸款額度，讓有意創業的馬紹爾婦女申請。蔡總統說，「就讓台灣拋磚引玉，促成更多性別平等的具體行動。」

蔡總統這次到訪馬紹爾停留不到24小時，當地時間下午2點，蔡總統以貴賓身分出席「太平洋婦女領袖聯盟會議」，並發表專題演說。蔡總統及馬紹爾總統海妮，也共同見證兩國簽署「有關婦女創業小額貸款循環基金瞭解備忘錄」。

據了解，這項基金規模為200萬美元，台灣方面投入100萬元，馬紹爾自籌100萬，想創業的馬紹爾婦女未來可向馬國政府申請。

蔡總統表示，去年海妮總統訪台時雙方談及這項婦女創業基金。半年來經兩國相關部會密集討論，今天終於共同見證設置基金合作備忘錄的簽署。她非常期待未來這筆基金能永續利用，提供馬紹爾想要創業的婦女，有效的第一桶金，並營造更友善的創業途徑。

蔡總統特別鼓勵馬紹爾曾來台參加技職訓練的女性學員，希望她們能把技能學以致用，專業技能不但有助增加收入，改善生活品質，也代表女性能有更多實現自我的機會。

她說，如同台灣已驗證的成果，女性投入創業就業也會帶動國家整體的經濟成長，使得社會變得更有活力，可說一舉數得。