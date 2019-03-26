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鄭文燦評韓國瑜出訪 「政治性是高過一切」

2019-03-26 13:16聯合報 記者張裕珍╱即時報導

高雄市長韓國瑜近日率團出訪中港澳，宣稱拚回44億大訂單，對此，桃園市長鄭文燦受訪被問及此事，表示韓市長甫當市長，韓在選舉時希望說拚經濟少點政治，但他認為，韓出訪行程「政治性是高過一切」，並說韓市長回來以後，他應該會好好地重新檢視原先選舉期間的訴求，但最後話鋒一轉肯定韓國瑜能夠把東西賣出去，「我想這是好事。」

至於民進黨內總統初選，綠黨今開記者會公布相關民調，現任蔡英文總統輸給賴清德，至於國民黨的韓國瑜也是勝蔡英文跟賴清德，被問到「蔡賴配」可能性？鄭文燦說，蔡賴配是整合方案之一，或許也不是唯一的方案，這需要五人小組以及蔡總統、賴清德院長來協商，初選制度是在民調之前，需要先協調尋找整合方案或尋找最佳方案，目前仍在進行中，所以他無法預設什麼協商的立場，所以所謂蔡賴配，這是外界的提議，這是各種方案之一而已。

有媒體提問「如果改革者被挑戰，那以後誰會改革」，鄭文燦對此看法？鄭說，自己不做說文解字的評論，但他認為蔡總統推動了很多的政務調整，有好也需要調整的部分，整個行政部門正在調整施政，能減少民怨、累積民氣，才是正確的做法，未來的執政團隊在未來到選舉期間不到一年的時間，應該要更接地氣，更務實、更有績效，讓人民有感受，「這才是選舉以外重要的工作，這個是執政的責任，也是我們對執政團隊的期許。」

桃園市長鄭文燦被問到韓國瑜出訪，評價認為政治性高。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦被問到韓國瑜出訪，評價認為政治性高。記者張裕珍／攝影
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韓國瑜鄭文燦

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