陳其邁：反對一國兩制 絕對不是廢話

2019-03-26 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜率團赴中國城市交流，行政院副院長陳其邁日前向韓喊話，要他以中華民國高雄市市長的稱呼，把台灣人反對一國兩制聲音傳給國台辦主任劉結一。韓國瑜回應，要陳其邁不要太想他，廢話太多。陳其邁今天受訪又說，反對一國兩制、認同中華民國為一個主權獨立國家是台灣多數人的共識，絕對不是廢話。

陳其邁今出席「林口新創園-亞馬遜AWS聯合創新中心」合作簽約儀式。對於韓國瑜的回應，陳其邁說，「假如說把反對一國兩制認為說是廢話少說，我覺得講這句話就是很廢的一句話。」

陳其邁指出，韓國瑜應該要表達台灣人民反對一國兩制，台灣樂意跟大陸平等、對等、和平往來，但是我們認為台灣未來的前途，應該由台灣人自己來決定。韓市長應該要在面前直接能夠陳述，作為高雄市長，代表台灣人民來表達意見，這是很好的場所，而不是馬後砲。

對於韓國瑜表態支持「九二共識」，陳其邁說，一國兩制或是九二共識，尤其是九二共識，其實中國的定義跟台灣的定義不同，國民黨的定義也不同。