韓國瑜自比賣人參果 顏擇雅：孫悟空是人參果糟蹋者

2019-03-26 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



韓國瑜批評民進黨說 : 「他豬八戒賣不了人參果，我孫悟空開始在賣，你有什麼好扯後腿的？」作家、出版人顏擇雅說，在西遊記裡，孫悟空不是人參果的販賣者而是糟蹋者、偷竊者以及破壞者，還讓唐三藏受累。

顏擇雅在臉書貼文說，人參果典故出自西遊記 。但在西遊記中，孫悟空並沒賣人參果，他是浪費了一顆（掉到地上遇土而入），偷了三顆，後果是師徒四人都被綁起來受懲，他一氣就把整株樹打爛推倒。也就是說，在吳承恩筆下，孫悟空絕不是人參果的販賣者，而是糟蹋者，偷竊者，連根拔起破壞者。他的行為，還連帶讓信賴他，需要他保護的對象（(唐三藏） 遭殃受累。

她說，後來是去請來了觀世音，果樹才起死回生。她表示，人參果之奇特，不就是一萬年只結30顆，太珍貴，是非賣品嗎？在吳承恩筆下，唐三藏以為既然偷吃了，賠錢嘛。道童就回罵 「賠呀 ! 就有錢哪裡去買 ! 」

顏擇雅說，都說韓國瑜很會耍嘴皮，但這次要扣分。別人正是質疑他把不該賣的寶貝拿去賣，他不只承認有賣，還加碼供出自己正是寶貝的糟蹋者，偷竊者，連根拔起破壞者。但虧他會想到人參果，可見他下意識知道自己賣的是無比珍貴，根本不該賣的東西。