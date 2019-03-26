扁要公投關馬 周錫瑋嗆：2個月後見真章，敢嗎？

2019-03-26 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



前台北縣長周錫瑋日前發起「轉型正義，把阿扁關回去」連署因涉及個人被駁回，他今天表示，貪汙的陳水扁就是民進黨的精神領袖，他之後會以政府施政方式繼續提案，對於阿扁說要發起公投關馬英九，周嗆聲，2個月後一起開記者會見真章，「你敢不敢？」

「貪汙的阿扁就是民進黨的精神領袖」周錫瑋說，陳水扁為何保外就醫還能趴趴走，就是因為民進黨怕他，蔡英文、賴清德甚至獨派大老都怕阿扁，他們把陳水扁當成新的精神領袖，因為選舉、提名都要靠他，所以要保護他，讓他被特赦，新的民進黨神主牌就是「貪汙特赦」。

提到陳水扁錄影片說他也要發起公投關馬英九，周說，陳水扁是經過法院審判，判決他有貪汙 ，結果陳水扁若要公投把他關回去的話，他也要號招連署公投關馬英九，「但馬沒有罪啊」，難道阿扁變成了法官了嗎？

周又說，看這次台南立委補選陳筱諭就知道，陳水扁跟陳筱諭說，只要競選看板放上「特赦阿扁」就可以當選，但選舉結果顯示這個策略是失敗的，這代表連台南人都不吃這套了。周說，他們在全台已經在動員，慢慢推動連署站，起碼每個縣市都要有連署站，周喊話，「阿扁你如果要公投關馬的話，來吧，兩個月5月25日看誰能做得到，你敢不敢？」