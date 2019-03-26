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不滿輕軌、氣爆遭抹黑 陳菊今早狀告3名嘴

2019-03-26 11:34聯合報 記者賴于榛╱即時報導

總統府秘書長陳菊今天透過臉書指出，決定委託律師對幾位明顯逾越言論自由範疇，以不實言論一再造謠抹黑的媒體人士提告。據了解，陳菊是不滿處理輕軌、氣爆等遭抹黑，今上午10時透過律師遞狀，提告吳子嘉、謝寒冰、張友驊3人。

據了解，陳菊提告關鍵是自2019年1月15日到1月31日，吳子嘉、張友驊、謝寒冰3位名嘴在中天「新聞龍捲風」及東森「關鍵報告」，以長達半個月的時間，談論輕軌、氣爆、國營事業董事長夫人為陳菊學日本料理；甚至說登革熱期間，陳菊官邸用蚊帳包覆等等，陳菊認為是不實謠言、已嚴重影響她個人名譽，因此委請律師提告妨礙名譽。

提告內容部分，據了解，吳子嘉說輕軌不是公開招標，可是輕軌一、二階工程都是「公開招標」，招標公告都可以在政府電子採購網公開網站上查到；對於氣爆代位求償，受災戶拿不到錢的指控，陳菊認為代位求償計畫5個月內發出第一筆賠償、8個月內9成受災民眾獲得賠償，就算是認定較難的案件，也都在1年左右獲得賠償。

謝寒冰也是因為氣爆言論被訴，陳菊認為，謝寒冰說有律師為了多拿錢，騙災民接受代位求償，也是不實抹黑；因為不論自提訴訟、國賠、代位求償，氣爆善款都給予法律補助。

另外，張友驊曾提及有國營事業董事長夫人為陳菊學日本料理，陳菊指為說謊不打草稿，不知所云根本沒這地方，要讓張友驊上法庭拿出證據，告訴大家招待所在哪裡。

至於張友驊曾說，登革熱期間，陳菊官邸用蚊帳包覆一事，陳菊提告內容則指出，這已經是舊抹黑，國民黨議員也曾指控過，但當地里長馬上出面澄清是「全市屋後溝鋪細網防蚊計畫」，僅是水溝細網，且是整個行政區半數都予以覆蓋。

總統府祕書長陳菊。本報資料照片
總統府祕書長陳菊。本報資料照片
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陳菊氣爆張友驊

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