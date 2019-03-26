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台美日合辦反貪瀆研習營 日代表：歷史性一天

2019-03-26 11:30聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交部、法務部調查局、美國在台協會（AIT）及日本台灣交流協會今天舉辦「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，這是日本交流協會首度參與相關活動。協會代表沼田幹夫表示，台美正式啟動「全球合作暨訓練架構（GCTF）後他一直希望日本也能參與，花了三年時間終於成功，「今天對我來說很有歷史性」。

爲強化印太地區國家在打擊貪瀆方面的合作及能力，外交部等單位共同舉辦2019年GCTF「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，共有17國24位肅貪機關執法官員及專家來台參訓。

這是GCTF在2015年成立以來第16場國際訓練計畫，也是GCTF第二度在執法領域的國際訓練計畫。將透過各國案例剖析、台灣肅貪經驗分享等主題進行交流，展現我國對打擊貪瀆及商業間諜的能量與成果，並凸顯我與美日等理念相近國家積極合作的決心。

沼田幹夫致詞時表示，他2014年到台灣時了解到不只美國和日本，還有很多其他國家也開始將台灣視為這個區域及國際上的重要夥伴，他五年前就聽AIT講過這個計畫但不清楚細節。今年是日本首度參加相關活動，日方很榮幸能在架構下盡最大努力，希望能分享更多經驗，並加強彼此間的合作。

外交部次長徐斯儉說，台灣數十年來致力於消除公私部門的貪瀆，已獲得國際認可，日本的反貪腐在國際上排名也很前面，之後日方也會持續參加，但不一定每場都會，要看他們的專家時間是否能配合。

AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）說，GCTF是美台合作的最佳範例之一，也是美方深感驕傲的合作項目。貪瀆是所有人都面臨的一大共同挑戰，在公部門公然試圖運用公職謀取私利，或以不誠實的手段操弄選舉，會斲傷大眾的信任，並破壞公共體制的完整性；在私部門，貪瀆則會削弱經濟增長，並阻礙創新與發展，「打擊貪瀆應該是所有人共同面臨的挑戰」。

法務部長蔡清祥表示，法務部及所屬單位致力於共同打擊公私部門貪瀆，已建立一個廉能、透明的政府，更積極尋求和各國合作，台灣多年來積極貢獻國際執法社群，歡迎各國執法機關就個案調查與訓練交流多和我國合作。

日本台灣交流協會代表沼田幹夫。記者徐偉真/攝影
日本台灣交流協會代表沼田幹夫。記者徐偉真/攝影
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法務部調查局長呂文忠。記者徐偉真/攝影
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AIT處長酈英傑。記者徐偉真/攝影
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外交部政務次長徐斯儉。記者徐偉真/攝影
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法務部長蔡清祥。記者徐偉真/攝影
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外交部酈英傑

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