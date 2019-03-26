韓國瑜會劉結一惹議？柯文哲：我也見過張志軍啊

2019-03-26 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜率團赴中國大陸城市交流，昨與國台辦主任劉結一碰面會談，被外界解讀政治意味濃厚、城市交流變調，連續4年跟上海舉行雙城論壇的台北市長柯文哲今天聽聞說「這不一定啦，我上一次去上海也有見到（前國台辦主任）張志軍啊」，又說雙城論壇現在定調為兩岸之間的城市交流，這是一個基礎，其他英文叫「extra（額外）」。

台北市長柯文哲今天上午出席「2019智慧城市開幕暨頒獎典禮」，會後被問到，台北上海雙城論壇預計7、8月登場？柯文哲表示，已經有送一個邀請函給上海，對方答應4月會派上海市台辦主任李文輝來，到時候來談怎麼辦。

至於台北上海雙城論壇去年底才辦一次，今年7、8月又辦一次，是否有急迫性？柯文哲表示，通常一年辦一次，但去年為了選舉，所以拖到選後辦，恢復正常的話通常6、7、8月舉辦。

媒體詢問，韓國瑜昨會見劉結一，感覺政治意味濃厚，不只一般城市交流？柯文哲聽聞回說「這不一定啦，我上一次去上海也有見到張志軍阿」，雙城論壇定調兩岸之間的城市交流，這是一個基礎，其他英文叫「extra」，是額外的。

另外，韓國瑜昨透露，未來有望舉辦高雄深圳雙城論壇，是否有跟台北上海雙城論壇的PK意味？柯文哲表示，兩岸城市有交流，都不是壞事，其實各自認養幾個城市也正常。

是否感受壓力？柯文哲則說，也不會呀，因為目前台北市在產業合作，還是長三角作為重點，例如杭州、南京、蘇州、昆山，每個地區的產業合作還是有重點。