挺高市3立委連任 管碧玲向韓國瑜喊話：被監督別玻璃心

2019-03-26 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



立委選舉民進黨內初選第二天登記，已決定不參選區域立委的管碧玲今天上午陪同要競選連任的立委趙天麟、賴瑞隆、李昆澤到民進黨高雄市黨部登記。對於高雄市長韓國瑜出訪中國大陸，管碧玲強調支持韓國瑜拚經濟，但經濟歸經濟，政治歸政治，這兩碼事，政治上出訪中國大陸有程序要依循，身為立委要盡監督之責，希望被監督的「不要玻璃心」。

高雄市立委選區已調整，立委席次從目前的9席減為8席，管碧玲的選區鼓山、鹽埕、旗津和三民西區被分成3部分，分別併入3個選區：鼓山、鹽埕與苓雅、新興、前金區合併，即目前趙天麟的選區；旗津併入前鎮、小港選區，即賴瑞隆的選區；三民西區和三民東區合併成整個三民區為同一選區，即李昆澤的選區。管碧玲決定不尋求連任，支持這3位立委再參選，趙、賴、李都感謝管碧玲的氣度和支持。

賴瑞隆的選區另有市議員鄭光峰要參選立委，目前是立法院民進黨團幹事長、民進黨中常委的管碧玲表示，不鼓勵議員出來參選立委，畢竟議員選舉才過。

管碧玲強調，此次是用暖流對抗韓流，對於韓國瑜為高雄拚經濟，和三位立委都沒有反對過，希望韓國瑜是拚真經濟，不能付出不應該付出的代價；經濟歸經濟，政治歸政治，一碼歸一碼，政治上還是要監督，民進黨要顧的就是安全，他們不會口出惡言，也希望被監督的人不要玻璃心。