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稱選後半個月就遭抹黑300分鐘 陳菊鐵了心提告媒體人

2019-03-26 11:00聯合報 記者賴于榛╱即時報導

總統府秘書長陳菊今透過臉書指出，特定媒體、所謂名嘴及政治人物從去年底大選前就開始對她個人極盡汙衊、甚至不堪入耳的人身攻擊，根據律師提供的資料，1月中到月底，東森及中天電視台的談話節目就抹黑她合計將近300分鐘，因此決定針對幾位明顯逾越言論自由範疇，以不實言論一再造謠抹黑的媒體人士，委託律師提告。

陳菊說，如果置之不理快速惡質化的媒體環境，將導致社會無法再進行理性的對話，輕則網路洗版霸凌，重則危及人身安全，甚至可能發展成極端主義、語言暴力的橫行，影響社會安定，造成民主政治、責任政治的崩潰，可能讓這數十年來所累積的民主、自由、法治等價值付諸流水，也讓我們引以為傲的亞洲民主典範蒙羞。

陳菊臉書全文：

幾經思考，我決定針對幾位明顯逾越言論自由範疇，以不實言論一再造謠抹黑的媒體人士，委託律師提告！

特定媒體、所謂名嘴及政治人物從去年底大選前就開始對我個人極盡汙衊、甚至不堪入耳的人身攻擊，選後更是變本加厲、鋪天蓋地的抹黑造謠，根據律師提供的資料，1月15日到31日東森及中天電視台的談話節目就抹黑我個人合計將近300分鐘，甚至有一集足足攻擊我40分鐘，占總節目長度幾乎一半的時間，這是系統性、組織性的毀滅個人人格與名譽，更是近年來台灣媒體最黑暗的時刻。

面對快速惡質化的媒體環境，我們如果置之不理，將導致社會無法再進行理性的對話，輕則網路洗版霸凌，重則危及人身安全，甚至可能發展成極端主義、語言暴力的橫行，影響社會安定，造成民主政治、責任政治的崩潰。這不僅讓台灣這數十年來所累積的民主、自由、法治等價值付諸流水，更讓我們引以為傲的亞洲民主典範蒙羞。

許多未經查證、甚至是憑空杜撰、汙衊、抹黑的言論，透過電子媒體及網路密集而大量的散播，所傷害的不僅是個人的人格與聲譽，更讓社會大眾陷入無從得知事實、無從判斷真實為何的危險境地，這是媒體的淪喪，更可能是國家社會的嚴重危機！

這是從事民主運動超過40年的我最不願、也最不想看到的結果。回首我們努力一生、甚至不惜犧牲個人的人身自由挑戰威權統治，所換來的自由社會，居然成為這個樣子！我們捧在手心、神聖可貴的自由，如今成為少數人恣意傷害他人的兇器！這樣的傷害，對我來說，甚至比獨裁者的刑具還要可怕疼痛、錐心刺骨。

還有人將言論自由的意涵，誤解為包括偏頗、荒謬、造假、未經查證、傷害個人及公眾利益的言論，也都應該被放任，若反制就是打壓言論自由。這種濫用、誤用言論自由來從中牟利的行為，往往就是嚴重傷害言論自由的真兇！我們不能坐視，更不能放任這樣的發展。面對媒體成為政爭工具，我們實在忍無可忍；面對境外勢力無孔不入的滲透、威脅，假消息、假新聞的四處流竄，我們必須起而奮戰到底。

今天選擇向媒體人士提告，是不得不為，更是為所當為，雖然，縱使勝訴，我個人的名譽也難以回復，因為那些抹黑資訊仍然會在網路、在耳語、在每個角落，因為輕信與無知而繼續流傳，傷害也繼續在發生，這是人間的無奈、人生的蒼涼，但我還是得去做，這是我個人對於面臨崩解的民主政治，以及身陷危機而不自知的台灣社會，所應該採取的必要行動。

#絕不姑息抹黑造謠

#律師費用本人自行負擔

陳菊將對媒體人提告。本報資料照片
陳菊將對媒體人提告。本報資料照片
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陳菊語言霸凌

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