徵召韓國瑜領表、妻子補選市長 王金平：黨會深思熟慮

2019-03-26 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



國民黨中央有意徵召高雄市長韓國瑜，被動領表進行總統初選。王金平今天受訪表示，黨的選舉一定要有公平、合理機制，有了機制共同遵守就對了。對於媒體問，制度是否一變再變？王坦言，「是的、真的無所適從」。

他曾批評「長者不仁，幼者不義」，到底長者、幼者指誰？王金平表示，你們自己去想像、自己去體悟，隨你解釋，有很多想像空間。

媒體問王，有什麼話想跟國民黨主席吳敦義講？王金平表示，社會的聲音，他應該都聽到了，王也提及，吳主席到現在為止，沒有與他溝通過，他從頭到尾，也沒有跟韓市長談過選舉的事情，跟朱立倫也一樣。

對於吳敦義今天透過黨中央，表達希望王院長體諒，王回應，他沒有聽過這個事，是否覺得吳對他不公平？王金平表示，「公道自在人心。」

對於吳敦義想拱韓國瑜參加黨內初選應戰2020，甚至選贏的話，就讓韓國瑜妻子李佳芬補選高雄市長。王金平表示，這個事情，黨內一定會深思熟慮，對於外界「家天下」質疑，王重申，黨會深思熟慮這個問題。