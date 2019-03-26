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韓國瑜賣台？盧秀燕：我好奇賴清德、陳菊登陸說了什麼

2019-03-26 10:43聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市長盧秀燕今天在市政會議前接受媒體訪問，被問到綠營批韓國瑜賣台，她批中央「想太多了吧」甚至想修法限制或處罰地方首長拚經濟？！

盧秀燕表示韓國瑜在大陸談九二共識目的就是要讓台灣安全人民有錢，她很認同，盧反問「我也很好奇當時賴清德、陳菊登陸，說了哪句話。」

盧秀燕表示，說韓國瑜賣台是中央想太多，只是地方直轄市長，不涉國家國安機密，到大陸只是拚經濟，怎麼賣得了台？中央不只打壓，甚至想修法限制或處罰，中央不好好拚經濟，不斷意識形態化，對國家發展很不好。

地方首長出去是法令准許，出去就是拚經濟，中央卻在扯後腿丶打壓「置人民生活於不顧」她呼籲與其花心思鬥爭地方首長，不如中央地方好好攜手拚經濟。

韓國瑜在對岸提九二共識，盧秀燕說，要和中國大陸對話須有共通語言，重要的是往下走拚經濟有否成績，對兩岸交流是否有幫助。

「韓市長的話我很認同」民眾反應也很好，韓國瑜強調「台灣安全，人民有錢」講這句話講得很好，九二共識的目的，就是要促成台灣安全、人民有錢的基石。

如果總統蔡英文、前行政院長賴清德不認同，那請他們說說他們有什麼辦法?可以講哪句話促成台灣安全、人民有錢？

台中市長盧秀燕表示說韓國瑜賣台是中央想太多了！記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示說韓國瑜賣台是中央想太多了！記者陳秋雲/攝影
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韓國瑜經濟盧秀燕

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