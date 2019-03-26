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影／酒駕累犯加強防範 林佳龍：酒精鎖或連坐法

2019-03-26 09:59聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

立法院上午舉行朝野協商，將針對道路交通管理處罰條例修法討論，交通部長林佳龍上午受訪時表示，加強酒駕罰則的修法已經有共識，他說除了在法律上提高裁罰以及配套措施，希望加上更多的自律，整個設計能預防酒駕的發生，對於累犯或致人於重傷或死亡者，也有特別的防範措施，像是酒精鎖，或是連坐，因為交通部是執行單位，因此也要考量可行性，交通部的態度是支持的。

交通部長林佳龍上午受訪時表示，加強酒駕罰則的修法已經有共識，對於累犯或致人於重傷...
交通部長林佳龍上午受訪時表示，加強酒駕罰則的修法已經有共識，對於累犯或致人於重傷或死亡者，也有特別的防範措施，像是酒精鎖，或是連坐，因為交通部是執行單位，因此也要考量可行性，交通部的態度是支持的。記者王騰毅／攝影
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酒駕立法院林佳龍

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