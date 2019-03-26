協調出英賴配？蔡其昌：主觀期待的分數是5

2019-03-26 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨黨內初選蔡賴對決，先前跳出來挺蔡連任的立法院副院長蔡其昌今天接受周玉蔻廣播專訪，重申賴是他尊敬的人。對於黨中央五人協調小組最後能不能協調出「英賴配」？蔡其昌說，若成敗是0至10分，「我主觀期待的分數是5」。

對於賴清德登記參選，蔡表示，他只比媒體早一個小時知道，賴登記之後，兩人也沒有打過電話。對於自己表態挺英連任，蔡其昌表示，「蔡總統沒有打電話來謝謝我，賴也沒有打來抱怨過我。」蔡其昌說，現階段民調有高低，但蔡賴的命運是綁在一起，「若會贏，兩個都會贏，若會輸，兩個都會輸」。

他認為，協調小組應該要協調，賴要出來選的價值在哪裡？過去不接地氣的政策，通通都會指向蔡總統，導致蔡總統民調低，但蔡賴的價值差距在哪裡？

周玉蔻問，若蔡的民調起不來，蔡會退讓嗎？蔡其昌表示，「我沒有辦法幫蔡總統回答」，他認為，團結不容易，不過目標一定要這樣做，「支持蔡英文的人要100%支持蔡，留99%給賴清德；支持賴清德要100%支持，不過99%留給蔡」。

另外，高雄巿長韓國瑜出訪，先後密會香港中聯辦主任王志民、澳門中聯辦主任傅自應，昨天再與中國大陸國台辦主任劉結一會面，表態「強烈支持九二共識」，引發「賣台」質疑。蔡表示，大家不會反對兩岸交流，但台灣要與全世界做生意，有兩大重點，首先大家願意拿什麼出來換？他說，若台灣必須接受一國兩制，或中華民國要被消滅，台灣人民願不願意換？

蔡其昌說，另外，兩岸交流的特別敏感，具有統戰意義，中國就會比較高規格對待，面對這種狀況，國人對於兩岸關係的不確定，接觸敏感機構、人物，應該有必要適度公開透明。

對於周玉蔻痛罵，韓國瑜就是個亡國奴，蔡回應，周講得很好，「我想法與妳接近」，對於周玉蔻要求去查韓去中聯辦幹什麼？選舉的錢從哪來？蔡回應，「會要求，這需要要求查。」