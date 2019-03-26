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軍人公開表達政治立場 退將：國防部媚上逢迎後患無窮

2019-03-26 04:03聯合報 記者洪哲政╱即時報導

先後有現役國軍官兵公開表達自己的政治立場，有退將透過臉書撰文憂心表示：「國軍將校們，準備表態選邊了嗎？」

國防部聯三作戰次長吳斯懷昨天以「國防部繼續鄉愿，國軍必將瓦解」為題貼文表示：日前國軍派駐尼加拉瓜受訓的少校王翊，在個人臉書發表設定「公開」的文章，不但強調自己的女同性戀身分，並力挺蔡英文總統的主權論述，讚揚她是「最有勇氣的總統」。

吳斯懷說：我不在意這位少校的個人言行，那是她的言論自由，但國防部居然公開表達尊重的立場，我們擔憂的是國防部處理這件事的輕忽心態。

吳斯懷表示：國防部這種毫無原則，媚上逢迎的鄉愿做法後遺無窮，嚴重的話會導致國軍瓦解，國防部長嚴德發公開在立法院說過，國軍是依據中華民國憲法，捍衛中華民國，絕不會為台獨而戰。現役軍人可以有個人的政治選擇，但絕不合適公開表態，我們都了解，軍中必然有少數支持台獨的，也有支持統一的，更有大多數支持中華民國憲法的。國防部如果公開表示尊重，就表示允許官兵們公開作這種表態，將來軍中個個都有樣學樣，以後針對統獨議題，大家都可以公開發言、上媒體表態，假設，旅長支持中華民國憲法(一中憲法)，營長支持統一，連長支持小英台獨，阿兵哥各有想法，請問這個部隊如何運作？要逼迫全旅(營、連)官兵選邊站嗎？不追隨我的立場，考績給妳最差，升官沒妳的份，這樣子的部隊還能訓練嗎？還會有戰力嗎？還能團結對外嗎？

吳斯懷表示：國防部一步錯，步步錯，果然，後面繼續有軍人出招，昨天《蘋果日報》「即時論壇」刊出一篇「空軍士官長蕭景方：沒有國哪有家，國家主權不能讓」的投書。文中特別感謝蔡英文總統，讚揚她秉持不畏強權的「台灣精神」，正是不被中國併吞的最大原因。

吳斯懷指出：明天如果有軍人投書媒體，支持九二共識，兩岸和平統一，國防部是否也應該表態尊重，而且不可以讓民進黨政府秋後算帳。國防部繼續鄉愿，國軍必將瓦解，這是迫使官兵選邊，表態效忠嗎？不支持民進黨台獨意識形態，就沒有機會升官，這樣下去中華民國國軍就變成台灣國的台軍了嗎？

他說：國軍將校們，準備表態選邊了嗎？

退將吳斯懷。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
退將吳斯懷。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
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國防部國軍吳斯懷

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