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兩岸金門簽和平宣言 高思博：意義相當朝鮮半島38度線

2019-03-25 23:23聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

朱立倫今天表示，他若當總統，將推動兩岸領導人金門會談，共同發表永久和平宣言；高思博回應表達贊同，認為此倡議具有創意，可梳理台海兩岸之間的歷史情仇，開展新的一頁，並具體改善金門民眾的生活權益，進而以金廈對接互惠措施，提供行政平等對接的實踐經驗。

表態爭取代表國民黨參選總統的新北市前市長朱立倫說，去年九合一大選後，蔡英文政府變本加厲升高兩岸衝突，把台灣人民推向戰爭的風險，如果他當總統，將倡議在金門舉行兩岸領導人金門會談，與大陸國家主席習近平發表金門宣言；去年也參與大選的高思博深刻體認到確保兩岸永久和的重要性，認同朱立倫的倡議應為具有創意的構想。

高思博表示，朱立倫的這項倡議具有三個面向的新意義，其一，國共內戰以來，兩岸處於上階段歴史情仇未了的狀態，目前雖然沒有軍事衝突，但若政情不穩定，則隨時可能風險升高，雙方領導人此時發表共同和平宣言，正是了結歷史階段，非常有意義。　

其二，高思博指出，國共曾在金門發生戰役，堪稱國共對峙的前線，有如朝鮮半島的３８度線，金門的國際地位形同東西陣營對抗的前線，選擇金門作為發表宣言地點的倡議非常適當。　

其三，金門與大陸僅有一水之隔，金門民眾的用水、用電和交通的需求都與對岸密不可分，高思博強調若能在金門發表和平宣言，金門人的生活直接獲得保障，促使金廈對接實施諸多互惠措施更順暢推行，同時對於籌建金廈跨海大橋的議題，提供平等對接的實驗性的作法，突顯平等政治實體的意含，意義深遠。

高思博對金門宣言表達看法。圖/高思博提供
高思博對金門宣言表達看法。圖/高思博提供
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高思博對金門宣言表達看法。圖/高思博提供
高思博對金門宣言表達看法。圖/高思博提供
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金門高思博朱立倫

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