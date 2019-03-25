【即時短評】超英、趕德、抗韓 柯P的百日大挑戰

2019-03-25 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



距離6月最後期限，台北市長柯文哲的倒數百日大挑戰，就是「超英趕德抗韓」。

高雄市長韓國瑜訪陸引發韓流旋風、蔡英文總統出訪擁有執政優勢，藍綠拚外交各有斬獲，反倒是柯文哲出訪聲量不如預期，柯文哲必須盡快「超英趕德抗韓」，拉到跟蔡英文、賴清德、韓國瑜一樣的「總統級高度」，才有機會搶到「2020入場券」。

6月是柯文哲設定挑戰總統大位的關鍵期限，從2月起柯文哲就啟動衝刺，2月以色列、3月美國，但柯先在以色列機場席地充電挨批、訪美演講又惹出同婚爭議，出訪卻捅出一連串馬蜂窩，聲勢不升反降。4月起，柯文哲將投入大甲媽祖遶境「與神同行」，重新回防地面部隊，柯必須在6月前拉高政治行情，否則愈來愈邊緣化，將離2020漸行漸遠。

兩岸關係牽動總統大選，國民黨高舉九二共識、民進黨標榜台灣主體，藍綠各據天平的兩端，原本是白色力量最好的機會，柯文哲的「兩岸一家親」卻曖昧不清。柯日前訪美就被智庫學者質疑，柯雖提出「親美友中」論述，但美方想知道「更多細節」；美國在台協會台北辦事處前處長包道格也說，若柯要成為總統候選人，要提出更實質的兩岸政策。

柯文哲昨天坦言，過去他與大陸交流，通常只有見市長，「只有城市交流層面」。面對2020大選，陸方已逐漸將「期待」轉移到韓國瑜身上，韓此行陸續見到中聯辦主任、深圳市委書記、國台辦主任，層級遠遠超越市長規格，從蔡英文、賴清德接連鎖定批韓，也可嗅出民進黨最近「重韓輕柯」趨勢。