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賴清德要韓國瑜「賣水果不賣身」 何啟聖：韓沒這能耐

2019-03-25 18:46聯合報 記者黃寅╱即時報導

行政院前院長賴清德提醒高雄市長韓國瑜訪陸應該「賣水果不賣身」，前主播何啟聖在臉書上質疑「賣個菜，能怎麼把身子賣掉？」、「賣台喊卅年，應該只剩腦殘弱智的人會相信吧！」。

何啟聖也意有所指的說：「我看到一個為爭奪權利、不惜埋葬理想（台獨轉彎）、出賣盟友（蔡英文、獨派）的『務實台獨工作者』狹隘的心胸！」。

何啟聖說：「見『中聯辦』賣台？『賣台』』喊了快卅年，是有那麼好『賣』膩？台灣人騙不膩唷？放羊的小孩，喊第三遍就沒人相信了，賣台喊卅年，應該只剩腦殘弱智的人會相信吧！」。

有網友留言「韓導如果真可以賣台，順便也把民進黨、民政府一起賣掉，貼一點錢也沒關係！」、「賣台？如果能賣個好價錢也是不錯啦，總比跟民進黨喝西北風來得強吧！」、「只要民進黨指著國民黨或藍營人士賣台就有票，而且台灣人都很相信」。

也有網友說「習很明白告訴你九二共識就是一國兩制，就叫做中華人民共和國，中華民國就消失。台灣已經是主權獨立國家它叫中華民國，韓市長所熱愛中華民國與國旗，為何在大陸不講出來，破解大家對他疑慮」。

何啟聖回應說，「諒韓總也沒這能耐！把『賣水果』無限上綱到『賣台』，如果不是有被迫害妄想症，就是毒如蛇蠍般的陰狠！」、「人家賣個菜，也能說三道四的，真的格局不大！」、「怎麼有人把習近平的談話當聖旨啊！中華民國國民要有自主性啊！」。

前主播何啟聖在臉書上質疑「賣個菜，能怎麼把身子賣掉？」。圖／取自何啟聖臉書
前主播何啟聖在臉書上質疑「賣個菜，能怎麼把身子賣掉？」。圖／取自何啟聖臉書
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前主播何啟聖在臉書上質疑「賣個菜，能怎麼把身子賣掉？」。圖／取自何啟聖臉書
前主播何啟聖在臉書上質疑「賣個菜，能怎麼把身子賣掉？」。圖／取自何啟聖臉書
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中華民國民進黨

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