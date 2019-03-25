影／交通部阻擋？酒駕修法 立委怒：協商四次還在拖

為修法重懲酒駕，立法院交通委員會今天審查道路交通管理處罰條例修正草案，上午先進行詢答。交通部長林佳龍會前受訪表示，希望修法喚起大家尊重生命的意識，並窮盡所有方法遏止酒駕，讓刑罰跟道路交通管理處罰條例有一致性。

重大酒駕事故頻傳，道路交通管理處罰條例修法腳步加快，除了之前已送往朝野協商的草案條文以外，今天交委會將審查10個朝野立委的提案版本，力拚明天院會二、三讀。各立委提案內容包括110年新車全面加裝酒精鎖；酒駕罰鍰從1萬5千元以上、9萬元以下，提高為3萬元以上、18萬元以下；酒駕累犯處以100萬罰鍰，若致人重傷或死亡應沒入車輛等。

林佳龍表示，酒駕害人又害己，造成家庭破碎跟社會悲劇，這次修法希望喚起大家尊重生命的意識，包括法律、他律跟自律，最重要的除了生命教育以外，社會也要窮盡所有方法遏止酒駕，這是修法最主要目的。執法上如何能夠讓刑罰跟道交條例之間，可以有一致性，執行上不會窒礙難行，這在立法技術上，朝野也進行協商，交通部以開放態度，會同法務部等相關單位配合朝野協商，擬定具體可行的條文修法。

立委黃國昌今天質詢表示，防制酒駕各方都有高見，但行政部門是否要「窮盡所有可能的高見」以後才有立場？截至今年為止已經四次協商，外傳協商無法通過是因為交通部在擋，現在還一堆奇怪的意見。2017年11月30日協商時，就已經協商通過交通部版本的同車共責條款，到現在2019年還在拖延。林佳龍說，他也支持同車共責，但是執法上怎麼認定還待討論。