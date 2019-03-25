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蘇揆執政民調升 林濁水：是總統肯放手

2019-03-25 17:11台灣醒報 記者施養正╱台北報導

前民進黨立委林濁水25日表示，蘇揆的施政民調上升來自於總統給予的行政自由。（ph...
前民進黨立委林濁水25日表示，蘇揆的施政民調上升來自於總統給予的行政自由。（photo by 施養正/台灣醒報）
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「總統肯放手，行政自然順手。」前民進黨立委林濁水表示，據民調顯示，行政院長蘇貞昌的施政滿意度從2月的45.6%上升至48%，滿意的比例比不滿意高出12個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆說，這代表台灣社會對於上路不久的蘇揆持續給予肯定。

小英放手 內閣衝衝衝

林濁水研判，台灣的憲政體制較偏「內閣制」，總統其實僅擔任「仲裁者」的角色，實際上的行政方針都掌握在閣揆手中。因此，若總統不過度干預行政單位，內閣們反而能運籌帷幄，現在蔡、蘇兩人的關係就是如此，小英讓蘇貞昌自己決定人事，辦事順手，也就造出現在的民調結果。

他也分析，過去17任閣揆只有張善政和蘇貞昌的民調呈上升走勢，但蘇在百忙之中，每週仍需與總統會談三次，造成他的民調成長幅度不如2016年被稱為「看守內閣」的張善政。

選戰的X因子

游盈隆認為，蘇揆的民調上升，代表台灣社會對於他上路不久的執政持續給予肯定。不過他也說，以蔡總統3年執政來看，2017年賴清德出任閣揆的民調始終在50%-60%徘徊，相形之下蘇貞昌略顯遜色，但已比林全的27%高出許多。

「蘇內閣對於總統選舉影響甚大。」北市大副教授丁庭宇說，儘管目前蘇揆未表態支持蔡或賴，但以他目前持續上升的民調，還有在民進黨內的地位與在地方上的聲望，其決定將產生一定的影響力。

林濁水也補充，因為蘇揆得民心，所以民進黨現階段的政黨認同度也從上個月的31.7%上升到37.3%，他也說，認同度的層級要比好感度高，代表選民真的認同你的施政，才表態把票投給你。

蘇貞昌施政滿意度圖表（台灣民意基金會提供）

【更多精采內容，詳見

民調內閣蘇貞昌

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