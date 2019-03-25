滅火器罵柯文哲 孫大千：柯表達自己認同就要被罵嗎？

柯文哲訪美演講時，談及同志大遊行時的發言引發軒然大波。圖為台北市長柯文哲（中）訪美返台後，接受媒體記者採訪。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲訪美演講時，談及同志大遊行時因稱：「『我』雖然投票的時候投反對，可是『我』允許12萬5千人上街頭去」，引發軒然大波，柯文哲臉書事後解釋「我」是指民眾，而非本人投下反對票。對此，樂團滅火器則罵柯文哲「X你娘」，並嗆他比藍營首長還沒LP。

對此，前國民黨立委孫大千在臉書上表示，不但稱民進黨的側翼是雙重標準，並質疑，蔡英文總統說：「沒有人要為自己的認同道歉」，那柯文哲因為表達自己的認同，就需要被人辱罵嗎？

以下是孫大千臉書全文：

第一，不論柯文哲自己到底支不支持同婚，至少台北市政府是第一個提出同婚釋憲案的機關。真心支持同婚的人會認為柯文哲是敵軍嗎？

第二，現行的集會遊行法就是「許可制」而不是「報備制」，如果要用「遊行是人權，柯文哲憑什麼允許？」來批評柯文哲，請先督促行政立法一把抓的民進黨去修改集遊法，這一屆立法院都快過完了，集遊法的修正案現在還躺在立法院內，是否要去問候一下每個民進黨立委呢？

第三，因為吳音寧不去議會備詢，柯文哲在市議會回答議員質詢時一句粗口口頭禪，跟你在舞台上直接罵人，根本不能相提並論。蔡英文說：「沒有人要為自己的認同道歉」，那柯文哲因為表達自己的認同，就需要被人辱罵嗎？