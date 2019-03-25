工輔法修法 政院有共識：延長10年輔導期

2019-03-25 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



「工輔法」於2010年修法，放寬農地違規工廠輔導期限，但明年6月即將到期，外傳地方希望展延輔導期限。行政院今舉行行政立法協調會討論相關修法，行政院發言人Kolas Yotaka於會後轉述表示，會中達成共識，未來一但修法通過，農地違規工廠最晚必須在10年內取得特定工廠登記。形同延長落日期限。

立法院於2010年三讀通過「工輔法」修法，放寬農地違規工廠規定，2008年3月14號以前的既有違章工廠，可以申請「臨時工廠登記」由政府輔導合法，輔導期限到2020年6月2日，約有7千多家符合輔導資格。

行政院今舉行行政立法協調會，由行政院副院長陳其邁與民進黨立院黨團總召柯建銘共同主持，針對工輔法修法草案進行討論。Kolas表示，工輔法修法將秉持三大精神，包括拚經濟、護環保和守農地，並強調行政院的立場不變，未來依然不得新設農地違規工廠，工廠不得汙染，也不得危及工安。她強調，如有違規，一定嚴格取締。

Kolas指出，工輔法修法版本將於本周四行政院院會做最後討論，目前修法內容已有共識，若在立法院三讀通過，除了確定擴大適用對象至2016年5月20日前的農地違規工廠，修法通過後，如有未登記的農地違規工廠必須在兩年內自行申請納管，地方政府也要通知納管；農地違規工廠須在修法3年內提出改善計畫，最晚在10年內必須取得特定工廠登記。

針對修法是不是延長落日條款，Kolas稱這並非延期的概念，10年是拉最長的期程，規定違規工廠最晚要在這個時間內合法化。