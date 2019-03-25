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【重磅快評】讓初選一併解決國民黨老朽醬缸文化吧！

2019-03-25 15:42聯合報 主筆室

國民黨主席吳敦義證實將採徵召讓高雄市長韓國瑜被動領表參加總統初選，朱立倫則重申制度沒有徵召式初選或初選式徵召，王金平也質疑制度多變合理嗎？吳敦義則重提「換柱」，指以前也沒有這樣的制度。幾個太陽持續內耗、讓支持者憂心不已。

必須直言，無論就當前的民意趨向、情勢的嚴峻，都已不容國民黨再持續內耗、再醬缸下去。與其容任情勢逆轉，倒不如讓包括韓國瑜在內的所有可能人選，都光明正大的循既定遊戲規則對決，這也將是國民黨能否脫胎換骨的契機。

九合一選舉結果原讓國民黨情勢看好，也讓幾個自認「太陽」的黨內重量級人物躍躍欲試。孰料內鬥內行、為己圖謀習性難改，幾個月下來內耗結果，就是四席立委補選成績不如預期。

而此結果更像是老天對國民黨的懲罰。如果台南、新北雙雙拿下，韓流氣勢必再上揚；如果新北勝台南輸，朱立倫的民調可望再上升而得以形成韓朱雙流、未必「非韓不可」，都應該會使國民黨的競爭態勢稍稍明朗些，但雙輸的結果卻是讓局勢更混沌不明，還激起民進黨力搏求生意志。

面對賴清德直球對決、總統蔡英文的綿密出招，以及民進黨內初選最快將於四月十七日出爐產生候選人的時程，再搭配向來多是「團結的民進黨對決分裂的國民黨」歷史，又豈容國民黨再空自蹉跎？

雖然吳敦義說徵召韓被動領表「是最公平無私的制度」，但朱、王所質疑的卻也有其道理。吳敦義稱，「因為韓剛當選市長，如果黨不徵召他，他怎麼好意思跑來登記？」對一個有心力挽中華民國於狂瀾者來說，「不好意思」怎可能會成為不出馬的理由？

而今上策，就是韓國瑜、朱立倫、王金平及有心爭取大位者都出面領表參與初選，依循既定體制產生候選人；若出線者真是扶不起的阿斗再徵召亦不遲。如此既可免除因人設事質疑，也可一併掃除扭捏作態、等待黃袍加身的宮廷醬缸政治文化，更可讓自認民調領先者心服口服，讓揚言參選到底徹底為支持者看破手腳，怎麼看都利多於弊啊。

高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
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國民黨韓國瑜吳敦義

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