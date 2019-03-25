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議員自主上網公布財產？北市時代力量議員遭批裝清高

2019-03-25 15:38聯合報 記者楊正海╱即時報導

時代力量台北市議員林穎孟、林亮君及黃郁芬，上午與公民監督國會聯盟宣布將自主在網路上公開財產申報資料，呼籲其他黨派的議員也自主上網公開財產，不料，遭藍、綠和其他黨派議員圍剿、撻伐，認為監察院已經有公告財產的機制，為何多此一舉，還批評她們裝清高，炒作議題、嘩眾取寵。

公督盟政策部主任田君陽表示，依公職人員財產申報法第二條規定，各級民意代表都需依法申報財產，並依同法第六條二項上網公告，但唯獨市議員從2008年開始只需申報不需公告，民眾想瞭解相關資訊只能親自到監察院申請調閱。

他指出，因依規定申請人一次僅能申請查閱一人之申報資料，且限閱30分鐘，另外對同一申報人申報之資料，每年僅能申請查閱一次。規定不但繁複，且不得攝影、抄錄或影印，無形中設下高門檻，法規有檢討之必要。

3位議員呼籲，除了她們自主公布財產，也呼籲他黨議員能自主公開財產，符合公開透明精神，也是對選民負責任的表現。因按照監察院財產公布規定，財產低於100萬以下，會顯示0元，3人都表示，自己是新科議員，財產都未達到100萬所以顯示為0。不過她們也認為，相信選民知道，資深議員的財產申報會比較多，這是合理的事。

不過，其他黨派議員聽到此事多不認同，議員國民黨王志冰就直言，不是已經申報了，已經有監察院的機制，且 申報不實還有罰責，還疊床架屋，「裝什麼清高啊」。且自己公布的都是0元，要清高自己就把百萬以下也

一併公布出來，奉勸應多關心市政，民眾會給她們按讚。

民進黨議員許淑華說，若有財產來源不明，檢調會查，已經有監督機制，為何要炒新聞，且議員的財產已經公開可查，有沒有上網不重要，而是錢有沒有用於正途。

台北監督連線、親民黨議員林國成說，監察院已經有公開關規定，「這不是脫褲子放屁嗎？」建議時代力量議員多做些選民服務，不要自以為清白 ，任何人都可以查，這不算是公開嗎？

民進黨議員洪健益也說，監察院財產申報網路，資料都可供民眾去看，不知道這樣譁眾取寵有甚麼意義，他尊重議員這意見，但是否可以先討論，說服所有議員公布，不要透過媒體，「難道我們說不要，就是不接受監督嗎」，這樣不對。

時代力量台北市議員林穎孟(左二)、林亮君(右一)及黃郁芬(右二)，上午與公民監督...
時代力量台北市議員林穎孟(左二)、林亮君(右一)及黃郁芬(右二)，上午與公民監督國會聯盟宣布將自主在網路上公開財產申報資料，呼籲其他黨派的議員也自主上網公開財產。記者楊正海/攝影
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監察院財產申報時代力量

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