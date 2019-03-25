辦青年活動無成效 立委齊批青年署

2019-03-25 15:55 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



民進黨立委蔡培慧認為，許多青年在社區參與活動中，只是在原有的基礎上加點料，根本只是「沾光」。（photo by 教育部青年發展署） 分享 facebook

負責把關青年未來的青年發展署，卻對青年現況一無所知？教育部次長劉孟奇25日到立法院報告青年生涯輔導政策推動成果，然在場立委砲火皆集中於青年署署長羅清水身上，民進黨立委蘇巧慧表示，青年署舉辦了一堆青年參與活動，但給青年的補助不只少，審查程序上更處處刁難，活動虛有其表，青年署要徹底檢討。

演唱會說成性平活動

「這是24日時，青年參加人數最多的活動，請署長猜猜是甚麼活動？」蘇巧慧在院會上播放了一小段影片，但羅清水沉默了好一陣子答不上來，後來猜是一場性平造勢活動，蘇巧慧馬上公布答案道，這段影片是來自滅火器樂團在高雄舉辦的演唱會。該署對於青年現況一無所知的情況，讓她感到非常遺憾。

蘇巧慧接著表示，教育部報告中提到「青年壯遊推動計畫」，但前幾年通過的人數少之又少。歸咎原因，先是申請人要一次提出兩年的壯遊計畫，且申請或變更都要經學校及青年署層層審核；即使申請通過了，青年署也只給3-5萬元的補助，在程序複雜又少錢的情況下，當然沒人願意申請。在如此低成效的狀況下，青年署還每年重蹈覆轍，簡直不知檢討。

「沾光」社區參與

民進黨立委蔡培慧也批評道，教育部跟青年署在報告中洋洋灑灑，卻都華而不實。以「社區參與」來看，許多青年都只是在社區原有的基礎上加點料，帶成果發表後卻說這全是青年參與的成果，根本只是「沾光」而已。她認為真正的社區參與應該是善用青年專業結合社區基礎，像她過去參與茶葉推廣時，就有學生利用化學專長替茶葉農藥進行把關，就是一個很好的例子。

劉孟奇對此回應說，「放煙火」的行為確實不該鼓勵，這點會回去跟青年署好好討論。蔡培慧提醒到，這已經不是第一次了，但青年署都仍按照舊有思維，一年接一年舉辦同樣的活動，而不去檢討效益，預算等於是都丟進池塘了。

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