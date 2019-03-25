醫院得設簡易奠祭設施 立院初審通過

2019-03-25 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



立法院內政委員會今天初審通過「殯葬管理條例」部分條文修正草案，明定醫院得畫設適當空間，暫時停放屍體及簡易奠祭設施，供家屬助念或悲傷撫慰之用，不得有任何奠禮及法事。

內政委員會今天邀內政部長徐國勇列席，審查殯葬管理條例、公寓大廈管理條例、地籍清理條例等部分條文修正草案。

民進黨立委邱志偉提案，對於在醫院過世的遺體，在醫、殯分流原則下，便利家屬助念及撫慰的傳統習俗，並減輕家屬費用負擔，同時兼顧殯葬設施增設的困難度，他因此提案修法讓醫院得劃設適當空間，作為供家屬暫厝牌位的簡易奠祭設施。

邱志偉指出，醫院的太平間牌位暫存區，就內政部民政司解釋屬於「祭」設施，從2017年起不得設置，雖醫、殯分流是政府既定政策，但如果連暫厝牌位的簡易奠祭設施都不能設置，恐帶給家屬助念撫慰不便及成本暴增。

邱志偉表示，部分城市現有殯葬設施如冰櫃、助唸室等已經不敷使用，且民眾會因為習俗選日治喪，讓設施更顯得不足。尤其農曆春節和農曆7月期間前後的時段更塞，民眾治喪嚴重遲滯長達30至45日，沒有完成治喪的話就無法走出悲傷情緒，若硬性要遺體遷往殯儀館，民眾治喪成本將暴增。