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馬、朱、郝赴港見過特首 陸委會：只有韓國瑜拜會中聯

2019-03-25 12:35聯合報 記者張語羚╱即時報導

高雄市長韓國瑜赴港、澳會見當地中聯辦主任，陸委會副主委邱垂正今天表示，中聯辦屬於敏感機關，但韓此行程並未事先向政府揭露，「我們比較吃驚」，且歷任地方政府首長馬英九、朱立倫、郝龍斌等，赴港參訪時雖有與香港特首會面，但只有韓國瑜會見當地的中聯辦主任。

邱垂正指出，韓國瑜是香港1997年回歸以來，第一個我國地方首長赴港拜會中聯辦，且中聯辦還有配合照片、新聞說明，「這是我們比較驚訝的」。過去馬英九、朱立倫、郝龍斌都曾訪港會見特首，但不是去拜會中聯辦，前高雄市長謝長廷、陳菊則是曾赴陸會見國台辦主任，也不是拜會香港中聯辦，「我們沒有抹紅，希望地方中央一起拚經濟顧主權。」

國民黨立委孔文吉今天於立法院經濟委員會質詢邱垂正時說，「我到澳門時，也在不知情的情況下，去過中聯辦，這個單位沒什麼敏感，層級就像是國台辦主任？」邱垂正回應，香港、澳門中聯辦跟國台辦是不同的單位，香港社會對中聯辦的功能有很多負面評價，他們操控一國兩制，「一國越來越強大，兩制被弱化」，且過去還打壓香港民主派人士，限縮香港自由、人權、法治。

邱垂正強調，所以去香港、澳門中聯辦是敏感的地方，「拜會難免會被香港泛民主派認為，是不是在為一國兩制背書」，這些都是香港社會、專家提出來的質疑，「我們擔心韓市長本來是為了拼經濟，但很多政治行程，是不是有幫一國兩制擦脂抹粉、背書的嫌疑，因此第一時間邀請高雄市府把行程公開透明。

孔文吉要求邱垂正舉例，中聯辦做了哪些事情打壓香港民主派？邱垂正回應，過去歷次民主選舉時，都發生壓抑香港抿著派、DQ議員（取消香港立法會議員當選資格）等情事。

高雄市長韓國瑜赴港、澳會見當地中聯辦主任。本報資料照片
高雄市長韓國瑜赴港、澳會見當地中聯辦主任。本報資料照片
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香港特首邱垂正韓國瑜

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