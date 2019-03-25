黨內太陽無共識 學者談徵召韓：誰反對就是藍營公敵

2019-03-25 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義日前稱黨內已漸有共識，採徵召方式，讓高雄市長韓國瑜被動領表參加初選，但前新北市長朱立倫表示，要徵召就大方徵召，沒有所謂徵召式初選。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書表示，民調顯示，韓出線選總統，已是擋不住的勢頭，「誰要反對，就是藍營公敵」，他勸朱立倫認命，至少能穩住「國民黨2號」的地位。

胡幼偉說，吳敦義現最大的顧慮，在於怕直接徵召韓國瑜，怕會讓朱立倫、立法委員王金平不爽，黨內分裂，場面難看。但他也反問，「到底誰的意見比較重要？」是朱？是王？還是多數藍民？「大家都在一條船上的黨，黨內民主講到極致，還是要根據多數黨員的意見辦事才對吧」。

胡幼偉也說，識時務者為俊傑，當韓已是國民黨頭號人物，朱也必須認命，先穩住「國民黨2號」的地位，「要是不認命，等於跟多數藍民對幹，那就完了」，未來恐被藍民集體修理、打入冷宮。

胡幼偉建議朱立倫，應帶頭主張黨徵召老韓為總統候選人，不必再辦初選。未來，朱立倫不是韓的競選搭檔，就是韓的行政院長；藍營也會共同承認朱是國民黨二把手。

胡幼偉也說，若朱表達，若韓國瑜選上總統，他願爭取成為高雄市長補選候選人，「去南部歷練一下」，那他的聲望將會升高到難以想像的地步，「後續的政治生涯就全部都穩了」。