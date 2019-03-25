違建工廠拆除界線 有綠委盼延至105年年底

2019-03-25 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



由行政院政委張景森協助《工廠管理輔導法》修法，今將透過行政立法協調會定案，準備送28日的行政院會通過。但民進黨中南部立委透露，業者對於用「民國105年5月20日」為界線拆除非常不服氣，明明同一年興建，卻有人被拆除、有人能逃過，希望能延至105年年底，今將在協調會中提出討論。

農地違章工廠明年6月2日輔導大限將至，行政院長蘇貞昌2月做出重大宣示，要求「不准新設、不得汙染、不得危及公安」，預計在5年內將4萬5千家違章工廠全面納管，不會再浪費農地安置違章工廠，且已辦理臨時登記的七千多家工廠將採最優先輔導合法經營，不因明年到期而失效。

《工廠管理輔導法》經過張景森多次跨部會協調接近定案，就等行政立法協調會議討論。草案預計新增第28條之1，明定民國105年5月20日「以後」新增的未登記工廠，依法停止供電、供水及拆除；105年5月19日「以前」既有的未登記工廠則分類處理，汙染性大的，協助轉型、遷移或關閉；汙染影響輕微可改善的，政府將積極納管，就地輔導，協助在改善汙染和安全設施之後取得證照，合法經營。

不過，民進黨中南部立委透露，業者對於用「民國105年5月20日」為界線拆除非常不服氣，對於明明同一年興建卻有人被拆除，從去年底就不斷抗議，許多企業主甚至指出，當時是在政策不明朗的時候才興建工廠，並非規定以出來後還刻意挑戰，希望拆除的分界能延至105年年底。