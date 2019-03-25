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兩岸政治協議要高標準雙公投 最快本周送案拚三讀

2019-03-25 12:12聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行政院今舉行中央立法協調會報討論《兩岸人民關係條例》修法等案，內容包括兩岸若要簽定政治協議得要經過高標準的雙公投。政院指出，若達成共識，預計在28日的行政院會通過後送立法院審議，將拚本會期三讀。

行政立法協調會報今天將由行政院副院長陳其邁與民進黨立法院黨團總召柯建銘共同主持，會中將與黨籍立委討論《兩岸人民關係條例》修法以及《工廠管理輔導法》。

針對大陸自去年9月同步開放台、港、澳的居民申請居住證，陸委會草案版本規定，民眾申報放棄陸方居住證滿5年，或是申報該證件失效滿5年之後，才可以登記為民選公職候選人或擔任民選公職人員，包括總統、副總統、立委、議員等職務。

另外，陸委會為反制國民黨主席吳敦義先前提出的和平協議，規畫涉及兩岸政治協議須經過雙公投的高標準檢視。草案規定，協議部分須由行政院提出談判計畫，經立法院三分之二委員同意後才能去談，且可舉辦不受「公投法」限制的諮詢性公投當作參考背景。

草案指兩岸協商後，須經立法院同意，且得四分之三立委出席、四分之三立委同意後才能公告；最後再經全國性公投，要全國選舉人數半數以上同意，才能通過。

行政院發言人Kolas Yotaka說，陸委會原版草案還須經過討論，據了解，草案針對居住證與政治協議的標準可能會視討論過程調整，但修法方向有共識，本周過關機率很大。

至於何時拚三讀，民進黨立院黨團幹事長管碧玲則說，《兩岸人民關係條例》與《工廠管理輔導法》都是最優先法案，雖然沒有設定三讀時間，但本會期一定會盡速完成。

行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
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