藍委反擊綠批韓國瑜：拚賺錢總比你們外交撒錢好

2019-03-25 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜出訪港澳，除會見當地特首也進入中聯辦參訪，引發綠營批評。國民黨立院黨團今舉行記者會，反嗆民進黨中央、地方執政無能還指會酸，國民黨團總召江啟臣說，「現在人家出去拚賺錢，總比你們外交撒錢好吧？」

江啟臣表示，韓國瑜訪問中國大陸及港澳，光是在港澳就簽下30多億的合約，也為高雄的城市交流以及拚農民特產創下非常好的成績，但綠營人士一路抹紅抹黑，把政黨惡鬥看得比民眾的生活還要重要。他指韓國瑜成果越好，綠營就越不開心，這種心態實在很不可取。

江啟臣說，日前農委會主委陳吉仲說「希望帶回台灣是在市場貿易下『正常往來』的訂單」，好像韓這麼做是罪過。他說，如果民進黨這麼厲害，把所有農漁民通路打好，沒有任何滯銷的問題，請問韓國瑜需要跑這一趟嗎？民進黨中央、地方執政無能，「現在人家出去拚賺錢，總比你們外交撒錢好吧？」

對於綠營人士抨擊韓國瑜會見中聯辦是默認一國兩制。江啟臣也說，不管總統還是市長，都是人民選出來的，政府不相信人民選出來的市長，那就不相信民主，這樣一路酸韓國瑜，是酸韓還是酸台灣民眾。

他說，前市長們賴清德、陳菊、陳明文、張花冠、蘇治芬，哪一個沒有到大陸去行銷，為什麼民進黨可以，國民黨就不可以，這不是酸葡萄的心理嗎？

國民黨團書記長吳志揚表示，用棒球術語來說，就是「一個市長狂勝的執政黨、府院黨」，他舉例，農委會帶全國縣市去行銷東京才拿下23億訂單，但韓國瑜1個人在香港就拿下26億訂單。

國民黨立委林奕華也說，民進黨可以拚經濟、拚政治，去看誰都可以，但韓國瑜去拚經濟就要被抹紅。況且，港澳條例跟兩岸不同，港澳沒有規範縣市長能不能見誰，且韓國瑜也沒有觸及任何政治性的活動，請政府回歸法令看待。