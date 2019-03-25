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墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

同婚議題引罵 柯：「我」是指市民

2019-03-25 11:07聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

日前台北市長柯文哲在波士頓演講時提到，同婚公投他投反對票，但允許同志團體在台北大遊行，是民主價值，此言在網路引起一片罵聲，說他邏輯有問題，他今天受訪時指出當時「我」的意思是指台北市民，並不是我個人，意思是說我們雖然在公投，大部分人還是反對同志議題，但十二萬多人的同志大遊行在台北市還是可以很平順地進行，所以「我」是指台北市民，但我對去年公投還是很有意見，很多這種價值、人權問題，不應當拿去公投。

台北市長柯文哲（中）訪美返台後，接受媒體記者採訪。記者許正宏／攝影
台北市長柯文哲（中）訪美返台後，接受媒體記者採訪。記者許正宏／攝影
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台北市長柯文哲（中）訪美返台後，接受媒體記者採訪。記者許正宏／攝影
台北市長柯文哲（中）訪美返台後，接受媒體記者採訪。記者許正宏／攝影
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台北市長柯文哲（中）訪美返台後，接受媒體記者採訪。記者許正宏／攝影
台北市長柯文哲（中）訪美返台後，接受媒體記者採訪。記者許正宏／攝影
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北市公投同志

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