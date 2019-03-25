酒精鎖至少要求15萬？ 立委怒：美網拍只要799美元

2019-03-25 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為修法重懲酒駕，立法院交通委員會今天審查道路交通管理處罰條例修正草案，上午先進行詢答。立委蕭美琴說，交通部指酒精鎖一個15萬至20萬，但她在美國購物網站上發現一個只要700美元，不解「交通部還在猶豫、保留什麼？」交通部說，會再請專業廠商研究。

蕭美琴說，許多國家都用酒精鎖降低酒駕犯罪率，台灣卻遲遲無法推動。交通部路政司長陳文瑞說，外國是針對幾個特定車種，也沒有全面加裝，且還要再研議代吹等技術課題。

蕭美琴說，難以接受因為沒有國際標準就無法推動的理由，瑞典10幾年前就在推動，「我國到底有何窒礙難行之處？」她說，全球最大購物網站Amazon就可以買到799美元的酒精鎖，跟交通部所言一個10萬元至15萬元不同，「哪個代理商這樣跟交通部喊價？」且現在並非要求所有新車加裝，而是主張已經酒駕者要負擔加裝酒精鎖的費用。

陳文瑞說，不是反對加裝酒精鎖，而是要結合酒測器跟連動啟動裝置，有些部分產品是酒測器，而不是酒精鎖。蕭美琴說，她指的產品不只是酒測器，是確實的酒精鎖，還教購買者如何安裝，「交通部還在猶豫、保留什麼？」陳文瑞說，有些酒精鎖無法裝置在老舊車輛跟其他車種，會再請專業廠商研究。

蕭美琴說，社會這麼關心酒駕議題，現在才要請專業廠商討論，「這樣有回應人民期待嗎？明知道今天要討論酒駕議題，別的國家都可以做，歐盟研究酒精鎖可以降低酒駕肇事率四至九成，美國研究可以降低七成，我們不是科技大國嗎？」

立委李昆澤說，法國、比利時、瑞典都要求酒駕累犯者安裝酒精鎖，另外，歐洲販售新車規格上要建立標準電子接口，可以在車子販售後加裝酒精鎖，很多國家針對這種車輛，公車、貨車、聯結車都要強制安裝酒精鎖。

陳文瑞說，美國、加拿大剝奪酒駕者的開車權利，如果生計上一定要開車，駕駛只能駕駛有酒精鎖車輛。法國、芬蘭對於特定車種，比如校車跟遊覽車有加裝酒精鎖。