余天指監視器壞掉要很久才修 徐國勇：錢的問題

2019-03-25 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



民進黨立委余天今天在立法院內政委員會質詢，他向內政部長徐國勇表示，選前跑地方時，大約有六成里長跟他反映監視器壞掉的問題，那些地方形同變成治安死角，請內政部想辦法解決。

余天質詢時表示，他之前選舉時跑基層，很多里長向他抱怨「接地氣」的問題，監視器以前是里長管的，現在是派出所、警察局管，監視器是否有發包出去？徐國勇說，以前監視器的確是里長負責，但因為涉及個資跟有管理問題，所以後來移給警察，不過設置費用都是地方政府民政局或區公所處理，發包也是民政局或區公所發包。

余天說，大概有六成里長跟他說，監視器一旦壞掉，申請維修要好幾個月才有人去修，壞掉期間該地區形同變成治安死角，監視器是一般民眾的基本要求，「有申請就要處理啊，不能一拖再拖」，他希望只要有申請要修，相關單位就要盡速處理。

徐國勇說，修理是地方政府或區公所要處理的，如果有需要內政部可以幫忙，但其實不一定有經費，「其實就是錢的問題，要去找錢」，前瞻計畫中應該是沒有監視器相關的經費，他會看看營建署是否可以幫忙，也會請警政署如何跟相關單位協商。