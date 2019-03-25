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立委指酒駕致死近6成判2年以下　造成民怨主因

2019-03-25 10:42聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

立法院交通委員會上午進行「道路交通管理處罰條例修正草案」，立委葉宜津質詢時表示，103-107年酒駕的司法判決統計顯示，酒駕致人於死者，法律要求判3-10年有期徒刑，結果有接近7成被判3年以下，這是造成民怨的主要原因。另外，酒測值0.24以下依行政罰可罰到9萬元，但是超過0.25以上違刑法公共危險罪，卻常在法院被判罰3-5萬元，造成酒測值低卻罰得重的怪現象。交通部長林佳龍、司法院行政訴訟及懲戒廳法官許辰舟及法務部參事劉秀英答詢時表示，交通部與法務部會盡速跨部會協商，提出相關的修法。

立法院交通委員會上午進行「道路交通管理處罰條例修正草案」，立委根據103-107...
立法院交通委員會上午進行「道路交通管理處罰條例修正草案」，立委根據103-107年酒駕的司法判決統計顯示，酒駕致人於死者，法律要求判3-10年有期徒刑，結果有接近7成被判3年以下，這是造成民怨的主要原因，交通部長林佳龍（左起）、司法院行政訴訟及懲戒廳法官許辰舟及法務部參事劉秀英答詢時表示，交通部與法務部會盡速跨部會協商，提出相關的修法。記者鄭超文／攝影
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立法院交通委員會上午進行「道路交通管理處罰條例修正草案」，立委葉宜津質詢時表示，...
立法院交通委員會上午進行「道路交通管理處罰條例修正草案」，立委葉宜津質詢時表示，103-107年酒駕的司法判決統計顯示，酒駕致人於死者，法律要求判3-10年有期徒刑，結果有接近7成被判3年以下，這是造成民怨的主要原因。記者鄭超文／攝影
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酒駕立法院司法院

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