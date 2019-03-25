林佳龍：沒入酒駕車輛有譜、連坐罰難舉證

2019-03-25 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



立法院交通委員會今天審查10個朝野立委提出的道路交通管理處罰條例修正草案版本，交通部長林佳龍今天表示，已開始研議沒入酒駕車輛，但租用、借用車輛還要釐清。

立委提案包括110年新車全面加裝酒精鎖；酒駕累犯處以100萬罰鍰，若致人重傷或死亡應沒入車輛等。針對酒駕連坐罰，林佳龍說，大方向支持，實務上要實施之後才可以了解能否有效降低酒駕發生，只要多一分預防、就可以減低肇事可能性。防止酒駕肇事以法律為基礎，希望強化他律，而不是只靠當事人自律。但在執法上如何處理、如何認定責任歸屬，則要再研議。

立委林俊憲說，如果酒駕者酒精濃度超過0.25毫克，外觀應該明顯可以認定喝醉，同車者就應該處以連坐罰。林佳龍說，建議具體可行，但怎麼認定乘客有無規勸，難以認定。

林俊憲說，這是舉證問題，否則再討論10年都討論不完，只要法令一推行，就會產生正面效應。很多國家都已經實施連坐法，台灣還在討論如何舉證、有無規勸、是否傷及無辜，討論好幾年，難怪人民無法接受。林俊憲說，希望今天委員會就完成道交條例修正案審議，趕快進入政黨協商，這個會期一定要聯手完成相關酒駕修法。

立委顏寬恆說，行政院長蘇貞昌傾向酒駕以殺人罪修法，以美國加州為例，累犯加重處罰，車上會裝酒精鎖，被抓到還要多繳1萬元美金，觀察期內再犯，即使無傷亡也會被控二級謀殺罪，最重可判死刑。俄羅斯酒駕要坐牢3周，駕照吊銷半年至2年，5年內再犯終生不得開車。日本處以連坐罰，包括提供車輛、酒類的人，還有明知對方酒駕還委託對方開車的乘客。

顏寬恆質詢時問，相較他國，台灣現有酒駕罰則是否過輕？林佳龍說，加重罰則是這次修法主要目的，重罰可以阻止部份酒駕，但有些預防跟其他配套措施可以阻止酒駕發生，不是只是重罰。

顏寬恆說，「現在非得下重手嚴罰」，院會對於沒入酒駕車輛也有共識，蘇貞昌講求行政效率，但交通部研議了嗎？林佳龍說，已開始研議沒入酒駕車輛，但租用、借用、偷竊的車輛在執法上會涉及第三者，現在要加以釐清，以免執法產生爭議。