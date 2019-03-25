「民怨就是這樣來的」立委指酒駕致死近6成判2年以下

2019-03-25 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



立委葉宜津說，酒駕絕大部分輕判，「民怨就是這樣來的」，包括酒駕致人於死者近5年有58.6%被判以2年以下，雖然酒精濃度超過0.25毫克最高可處以2年以下有期徒刑，但近5年高達97.2%判處6個月以下。本報資料照片 分享 facebook

立法院交通委員會今天審查「道路交通管理處罰條例」修正草案，上午先進行詢答。立委葉宜津說，酒駕絕大部分輕判，「民怨就是這樣來的」，包括酒駕致人於死者近5年有58.6%被判以2年以下，雖然酒精濃度超過0.25毫克最高可處以2年以下有期徒刑，但近5年高達97.2%判處6個月以下。

葉宜津說，酒精濃度超過0.25毫克，可依「公共危險罪」處2年以下有期徒刑得併科20萬元以下罰金，103年至107年有關酒駕犯刑法處分統計，總計30萬406人受罰，其中罰1年以上2年以下者有141人，只占萬分之4，6個月以上、1年以下者有7213人，占2.4%，6個月以下者高達29萬2061人，占比高達97.2%，絕大部分輕罰。

葉宜津說，酒駕致人於死者，可處以3年以上10年以下有期徒刑，103年至107年總共593人受罰，其中判處7年以上、10年以下者9人，5年以上、7年以下者28人，3年以上、5年以下者140人，2年以上、3年以下者48人，1年以上、2年以下者348人占比高達58.6%，6個月以上、1年以下16人，6個月以下4人。對於酒駕的量刑過輕，葉宜津說「民怨就是這樣來的」。

立委鄭寶清表示，道交條例修法已經四次朝野協商，每次協調結果都不同；2016年A1（24小時內死亡）酒駕死傷開始下降，人民還是不滿意，機車酒駕比率七成、汽車三成，但要留意汽車酒駕件數在上升。

司法院表示，法律曾經加重，但依照法律適用有不溯及既往的原則，有部分數據應該是發生在較早尚未加重修法的時候，所以不適用較重的刑度。

民眾在網路提案酒駕要用鞭刑，10天就有3萬1750人附議。鄭寶清說，百姓對酒駕很不滿，法務部應要有其他措施。法務部說，法務部沒有考量鞭刑制度，因為對人權侵犯相對嚴重，依照現在刑法制度跟法務部刑罰修正方向，都沒有把鞭刑納入考量。

鄭寶清說，酒駕現在分成刑法跟行政法處罰，法務部跟交通部坐下來協商也沒有結果。法務部表示，刑法修正案上周五已經召開審查會，本周四將提院會討論。

交通部長林佳龍說，立法同意，但執法也要可以落實，從執法遇到的問題回來檢視修法是否可以執行，是正面的過程。執法若有窒礙難行的部分，就要透過立法技術解決。