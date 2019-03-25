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蔡英文諾魯國會公開演說 諾國支持台拒絕一國兩制

2019-03-25 09:28聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統及諾魯總統瓦卡（右二）共同檢閱警察儀隊。記者周佑政／攝影
蔡英文總統及諾魯總統瓦卡（右二）共同檢閱警察儀隊。記者周佑政／攝影
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蔡英文總統「海洋民主之旅」到訪第二站諾魯，當地時間25日上午是這次諾魯行的重頭戲，蔡總統與諾魯總統瓦卡會晤並進行雙邊會談，隨後蔡總統赴諾魯國會發表演說。諾魯國會則通過一項對我友好的決議文，強調台灣是主權獨立國，應拒絕一中及一國兩制框架，也支持台灣參與各式國際組織。

蔡總統在諾魯國會致詞表示，從過去到現在，台灣和諾魯在教育、農業、醫療等各個領域，創造出許多讓人難忘的合作成果。 教育部分，很榮幸能開辦台灣獎學金計畫，支持超過50位諾魯朋友，來台求學。 她提及諾魯國會副議長皮理斯，「他是我們教育部全球留台傑出外籍校友獎的得主」。

蔡總統說，身為海洋國家，我想我們都可以同意，沒有一個國家可以免受氣候變遷的影響。面對這些共同的挑戰，我們必須強化區域的夥伴關係。

她提及，今天稍晚將和諾魯簽署「海巡合作協定」，及即將建置完成的諾魯醫院太陽能光電系統。 這些行動，都代表我們對於守護海洋、永續發展的信念。

蔡總統也藉演說機會感謝諾魯，她說，謝謝諾魯國會和政府，大力支持台灣的國際參與，包括瓦卡總統提案的「支持台灣有意義參與聯合國體系決議案」，以及國會本月通過的「友我決議案」。 不久前，總統助理部長亞定代表出席的「密克羅尼西亞峰會」上，與會各國一致通過決議，支持台灣平等參與太平洋島國論壇年會。

瓦卡今早舉行正式歡迎儀式，歡迎蔡總統及我訪問團，蔡總統頒贈「采玉大勳章」給瓦卡，蔡總統也接受現代羽毛項鍊。現場演奏兩國國歌，蔡總統及瓦卡隨後共同檢閱警察儀隊，並欣賞各式表演。國土僅約21.2平方公里，這次蔡總統到訪，路上隨處可見中華民國國旗，與歡迎蔡總統的標語。

蔡英文總統當地時間25日上午在諾魯國會發表公開演說。記者周佑政／攝影
蔡英文總統當地時間25日上午在諾魯國會發表公開演說。記者周佑政／攝影
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一國兩制

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