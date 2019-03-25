立委提新車加裝酒精鎖 交部：恐對未飲酒民眾不公

2019-03-25 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為修法重懲酒駕，立法院交通委員會今天審查10個朝野立委提出的道路交通管理處罰條例修正草案版本，包括110年新車全面加裝酒精鎖；酒駕累犯處以100萬罰鍰，若致人重傷或死亡應沒入車輛等。針對立委提案，交通部報告指出，車輛加裝酒精鎖成本過高，一個約15萬元至20萬元，對未飲酒民眾可能有不公平的疑慮。

立委楊鎮浯提案，110年1月1日起新登檢領照的汽車應加裝酒精氣敏點火自鎖裝置，交通部報告指出，車輛裝設酒精鎖議題，已於101年至106年間多次討論，認為欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他人代吹及欠缺機車酒精鎖。另，目前初步報價，一個酒精鎖約15萬元至20萬元，如果強制對所有新車加裝，易衍生對沒有飲酒民眾不公平的疑慮。

蕭美琴、許毓仁、葉宜津等多名立委，也提案修訂提高酒駕與拒絕酒測罰鍰上下限額度、延長吊扣駕駛執照年限、酒駕累犯與拒絕酒測肇事致人重傷或死亡者沒入車輛、酒駕同車乘客連坐處罰。交通部認為，提案有助於嚇阻酒駕行為，立院已有相關版本待交朝野協商，將尊重委員會綜合審議結果。

至於立委蔣乃辛提案建議，提供酒類飲品的店家若未勸阻酒駕或協請代駕，應處以5萬元以上、20萬元以下罰鍰，酒駕者肇事致人傷亡，提供酒類飲品的店家應停業1個月。交通部認為，實務執行上有舉證困難，建議再審慎研議，後續仍將依菸酒管理法第35條規定，持續請飯久業者宣導只要喝酒就不開車，並明顯標示相關警示圖文。