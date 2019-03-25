蘇貞昌批韓國瑜梅毒說 孫大千：腦袋不清楚還當院長

2019-03-25 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前稱「台獨比梅毒可怕」，行政院長蘇貞昌批評，用性病做比喻「不倫不類」。對此，前立委孫大千在臉書批評，蘇貞昌這樣的邏輯能力，真的能擔任行政院長嗎？

孫大千表示，韓國瑜之所以強調「台獨比梅毒更可怕」。是因為台獨會引發戰爭，造成無數民眾的犧牲，而梅毒只會危害個人的性命。

孫大千說，而且韓國瑜講的是台獨，蘇貞昌沒事把中華民國扯出來幹什麼呢？這是錯把香蕉看成了芭樂嗎？還是在蘇貞昌的心目中，中華民國就是台獨份子一個借殼上市的幌子呢？

孫大千說，蘇貞昌既然主張，他是中華民國的行政院長，有責任維護國家主權獨立。那就應該和韓國瑜站在一起堅定地反對台獨，如此的氣急敗壞，難不成是因為蘇貞昌自己就是台獨，所以心虛了？

孫大千解釋，韓國瑜反對台獨，就是不想生靈塗炭，為什麼就會「抹滅幾代台灣人努力的決心」了呢？蘇貞昌的言下之意，是幾代台灣人都在努力的推動台灣獨立嗎？什麼時候蘇貞昌有資格代表「幾代的台灣人民」了。