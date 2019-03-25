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韓國瑜妻李佳芬受訪 談人生是喜怒哀樂的串連

2019-03-25 00:10聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

韓國瑜的太太李佳芬今晚接受台視名人堂專訪時，提到早期不願讓夫婿選舉，但偏偏她遇上，不想從政，但因先生和父親談好了，身為長女，不得不「撩下去」。

如今韓國瑜選上市長，她現在一路陪著到海外照顧市長的生活起居，對於一個嚮往自在生活的人，似乎不搭調，但李佳芬成功扮演好生命歷程中每個角色，最後在受訪時有感的說，人生是喜怒哀樂的串連，去面對它、自然精彩。

李佳芬坦言，夫妻難免會吵架，她和韓國瑜就常因選舉而吵架，年輕時為選縣議員好久沒說話，最近的一次是高雄市長，她聽完就走開不說話，後來韓國瑜南下高雄選舉，她關心、不捨的還是先生的健康。

談到未來，李佳芬說，韓國瑜還是強調四月不會去領表，現階段高雄，真的有被國際看到了，很多觀光客都會來高雄，農 漁特產品花卉外銷，「我覺得我們先去努力，到底能為這個地方做些什麼？」，然後再讓大家知道，一定要團結，最重要的就是把眼前事情做好。

至於未來是否有更進一步的彈性做法，李佳芬說，「沒有深談過」，因為她一回家就跟他吵說，「那個路好差~」、「空氣不好」，韓國瑜急忙說「你不要拆我的台，我已經在做了!」李佳芬說，她有個原則，不管韓做什麼職務「我從未去設定他會做多久 」，其實她原先設定要退休，當時就強烈反對韓到高雄選市長。

縱使外界促韓選總統聲浪越來越大，李佳芬仍未鬆口只說「到那個時，捉那個棋」（屆時再說），坦承從未設定這個前提（指選總統），她說連她最要好的朋友都在問「你先生是不是要選總統？」，但她認為，政治人物應把現有的先做好，也是有人說他就職未滿三個月，尚未檢視政績，有人贊成，也會有人批評，所以她還經常開玩笑地跟韓說，不要把自己神格化「因為你沒有那麼偉大」。

李佳芬（左）一路跟隨韓國瑜（中），有感而發地說人生是喜怒哀樂的串連。圖／本報資料...
李佳芬（左）一路跟隨韓國瑜（中），有感而發地說人生是喜怒哀樂的串連。圖／本報資料照片
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韓國瑜李佳芬

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