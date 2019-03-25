韓國瑜妻李佳芬受訪 談人生是喜怒哀樂的串連

2019-03-25 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



韓國瑜的太太李佳芬今晚接受台視名人堂專訪時，提到早期不願讓夫婿選舉，但偏偏她遇上，不想從政，但因先生和父親談好了，身為長女，不得不「撩下去」。

如今韓國瑜選上市長，她現在一路陪著到海外照顧市長的生活起居，對於一個嚮往自在生活的人，似乎不搭調，但李佳芬成功扮演好生命歷程中每個角色，最後在受訪時有感的說，人生是喜怒哀樂的串連，去面對它、自然精彩。

李佳芬坦言，夫妻難免會吵架，她和韓國瑜就常因選舉而吵架，年輕時為選縣議員好久沒說話，最近的一次是高雄市長，她聽完就走開不說話，後來韓國瑜南下高雄選舉，她關心、不捨的還是先生的健康。

談到未來，李佳芬說，韓國瑜還是強調四月不會去領表，現階段高雄，真的有被國際看到了，很多觀光客都會來高雄，農 漁特產品花卉外銷，「我覺得我們先去努力，到底能為這個地方做些什麼？」，然後再讓大家知道，一定要團結，最重要的就是把眼前事情做好。

至於未來是否有更進一步的彈性做法，李佳芬說，「沒有深談過」，因為她一回家就跟他吵說，「那個路好差~」、「空氣不好」，韓國瑜急忙說「你不要拆我的台，我已經在做了!」李佳芬說，她有個原則，不管韓做什麼職務「我從未去設定他會做多久 」，其實她原先設定要退休，當時就強烈反對韓到高雄選市長。