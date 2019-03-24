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泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

韓國瑜選總統？綠委：市長不滿一年 選民未必買單

2019-03-24 22:34聯合報 記者陳熙文╱即時報導

國民黨總統提名人初選至今仍不明朗，日前傳出可能讓高雄市長韓國瑜「被動」納入初選。對於韓國瑜可能加入二Ｏ二Ｏ選戰，恐為立委選情帶來變數，民進黨立委普遍評估影響不大，尤其認為韓國瑜在高雄市尚未站穩腳步，貿然參選，選民未必買單。

民進黨立委蔡適應分析，國民黨當然想要推出最強的候選人，如果國民黨最後提名韓國瑜，當然不免產生影響，但最終還是要看個別立委在選區長期的經營和表現，才是明年立委選舉的關鍵。

民進黨立委許智傑則直言，「韓國瑜不適合選總統。」他承認，韓國瑜目前看來在國民黨初選競爭中最有希望，但韓若參選，對國民黨不見得有利，因爲韓國瑜參選等於棄高雄市民不顧。

許智傑評估，韓國瑜在當選高雄市長之前，離開政界有一段時間，如果選完市長接著選總統，市長做得好不好都還沒有受到檢驗，民眾恐怕不會放心一個沒被檢驗過的市長當總統。

而對於前行政院長賴清德與蔡英文總統現在直球對決，爭取代表民進黨參選，民進黨立委普遍認為，無論是賴還是蔡，只要黨內不要因此分裂，就不會對立委選情造成太大衝擊。

不過有新系立委則表示，賴清德若參選，可能會進一步刺激國民黨徵召韓國瑜。但他也相信，雖然黨內紛紛表示團結挺小英，賴清德的民調支持度還是高於蔡英文，賴如果出線，會對立委選情較為有利。

他也認為，賴清德的「台獨」態度，現在被認為是「急獨」，但接下來賴清德勢必會做出更多解釋，展現「緩獨」的姿態，以免被貼上標籤。他不否認，選戰最後可能形成「主權牌」跟「經濟牌」的對抗，但強調韓國瑜的經濟牌主要集中在農、漁業，賴清德在擔任閣揆期間，積極解決產業「五缺」問題，在經濟方面已下過功夫，不會輸給韓國瑜。

韓國瑜賴清德國民黨

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