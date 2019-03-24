蔡英文YouTube上線 幫狗抓耳朵又勸架
蔡英文總統最近重啟YouTube頻道，今天第一集上線，蔡總統不但獻上主持的初體驗，訪問了兩位YouTuber志祺七七和魚乾Annie，過程中也讓三隻狗入鏡。蔡總統表示，她重啟頻道的原因，是以前與公眾溝通很無聊，不容易聽懂，但如果用YouTube就有更多元的管道來溝通，所以她認為應該與YouTuber學習，讓YouTube頻道更有趣，傳播效果更好。
蔡總統也問，要讓影片好看有什麼訣竅？對此魚乾Annie表示，首先一定要讓自己的寵物入鏡，蔡總統與寵物對話的感覺是平常看不到的，很有母愛，完全聯想不到這是跟平常電視上同一個人。隨後志祺七七說，外貌也很重要，他為了要拍影片減肥二十幾公斤，隨後提醒蔡總統好像很愛吃宵夜、一定要吃一片餅乾才能睡。對此蔡總統說，她的醫師要她減一公斤，但現在都沒達到。
接著蔡總統帶著兩位YouTuber去看她領養的三隻狗，狗狗也加入之後的訪談。不過黑色的Maru如入無人之境，在訪談中一直與大家互動，就連蔡總統也忍不住說：「太熱情了啦。」但Maru還是做自己，接著又躺在地上抓耳朵，蔡總統一邊說，她平常紓解壓力的方法就是跟毛小孩在一起，毛小孩會讓她很忙，後來她一邊對著Maru說，「不要再抓耳朵了，我幫你抓。」
最後片花也播放花絮，是蔡總統餵狗吃零食，引起三隻狗爭食，她也告誡：「不要打架。」
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