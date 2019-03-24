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影／韓國瑜會王偉中 希望加強未來合作

2019-03-24 19:29聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，韓國瑜在致詞時表示，他心情澎湃，看到深圳從小草變成大樹，完全改變，是非常驚人的成就。尤其深圳又有「前海經濟特區」，是特區的特區，世界級的接軌，高雄也提倡自貿區，「前海經濟特區」可以當作高雄的參考。也希望這次南方之行希望達到宏偉效果，並且照顧年輕朋友，未來兩市能緊密團結合作。韓國瑜在媒體訪問時表示，第一天就去參觀前海夢工廠，看看深圳如何栽培年輕人，也發現夢工廠內有47位台灣的年輕人。希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。

高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，現場...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，現場戒備森嚴。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，現場...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，現場戒備森嚴。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，希望...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（右）...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（右），希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（左）...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（左），希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（左二...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（左二），希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，希望...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，現場...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，現場戒備森嚴。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，希望兩個城市共同...
高雄市長韓國瑜今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，希望兩個城市共同...
高雄市長韓國瑜今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中，希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（左二...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（左二），希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（中）...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（中），希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（右）...
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚抵達深圳五洲賓館，會見深圳市委書記王偉中（右），希望兩個城市共同攜手照顧年輕人，未來也可以加強兩邊的合作。記者劉學聖／攝影
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