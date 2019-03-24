2019全球出生率排名 台灣再吊車尾

2019-03-24 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



我國少子化可說是國際認證！「世界人口綜述（World Population Review）」日前排出2019年版各國的出生率排名報告，台灣於200個國家中排名吊車尾，平均每名婦女只生1.218名孩子。衛福部國健署今天表示，國人想不想生的原因太複雜，提高出生率並不簡單，該署盡力讓孩子能出生得安全，以健康成長。

報告指出，生育率最高的國家絕大多數都在非洲，一口氣包辦前9名，如全球生育率第1名的尼日（Niger），每名婦女平均生下7.153個孩子。而全球出生率吊車尾就是台灣，平均每個婦女生下1.218個孩子，全球排名敬陪末座。

衛福部國健署長王英偉指出，我國結婚年齡平均30歲，第一胎生產31歲，因愈高齡孕婦其愈有機會早產。為保障嬰兒健康，育嬰前孕產婦應做足產前檢查，該署近年增加超音波給付補助，另也針對高風險孕產婦進行產後追蹤。

王英偉表示，該署去年已推動「高風險孕產婦健康管理試辦計畫」，於嘉義、花蓮、台東、屏東、南投及宜蘭六縣市試辦，串連產檢院所，提供社會因子以及健康因子影響較高的媽媽們電話關心和到宅訪視，輔導她們定期產檢。若發現有醫療或社福需求，就協助轉介。該計畫今年擬擴大辦理。

至於人工生殖補助部分，王英偉直言，國際研究顯示，需要人工生殖的夫妻算是少數，即便提高補助，也和提高生育率沒有明顯相關性，「關鍵還是大家想不想生。」

但怎麼提高大家想生的意願？王英偉說，這非單一因素引起，所以我國少子女化對策計畫是由行政院辦公室執行，該署的主要職責，是讓孩子怎麼樣生得安全。

王英偉呼籲，國人若有生育計畫，且想讓孩子安全出生、出生也能健康成長，仍是早點結婚、早點生育最好。