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韓國瑜訪中聯辦 支持反對互見

2019-03-24 14:32台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

立委舉辦記者會，批韓國於出賣主權（photo by 呂翔禾/台灣醒報）
立委舉辦記者會，批韓國於出賣主權（photo by 呂翔禾/台灣醒報）
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高雄市長韓國瑜近日出訪香港，因發言與密訪中共駐香港聯絡辦公室（簡稱中聯辦）等行為引起許多爭議。跨地區、黨派的議員於24日召開記者會，希望韓國瑜市長能對於密會中聯會一事進行說明，不要出賣國家主權。不過，許多學者表示，韓國瑜此行還是以經貿為主，政治意義沒有外界想像中大。

需顧及台灣主權

民進黨台北市議員吳沛億表示，過去其它首長，如馬英九總統，或是香港特首都會儘量避免進入中聯辦，但是韓市長在事前沒有跟陸委會報備，當時也禁止媒體採訪的情況下，跟中聯辦主任王志民會面，動機值得疑慮。她質疑，「經貿屬於香港特區政府管轄範圍，韓市長怎麼不跟港府談，卻要跟中聯辦談？」

綠黨新竹市議員劉崇顯說，雖然綠黨市議員常因為對韓市長言行有所批評而被韓粉酸為「不分區議員」，但面對到攸關國家主權的事情，所有黨派的議員都應該是不分區，都要為維護台灣主權努力。而進入中聯辦，象徵著對於中共一國兩制的認同，這種行為對於台灣主權造成傷害。

社會民主黨台北市議員苗博雅表示，支持台灣主權是跨黨派共識，中聯辦是由中國國務院直接控制的組織，而且根據《兩岸關係人民條例》，地方首長不可以直接與中國官方會面，需要事前跟陸委會報備。韓市長事前不報備，事後對媒體不佳的態度，是台灣人民沒辦法接受的。

勿放大解讀

不過淡江大學教授黃介正接受媒體訪問表示，韓出訪中國官員難免會被放大解讀，韓願意跟中國官員碰面應該有自己的考慮，或許有試探對方意圖的可能，他不認為此舉是支持一國兩制，。

政大國關研究員湯紹成受訪時則表示，韓國瑜拜訪中聯會還是為了經貿議題，政治意義並沒有大家想得那麼強。這次記者會泛綠有點「黔驢技窮」的感覺，因為韓國瑜做到了他們以往做不到的目標。

不過湯紹成也提到，韓國瑜剛上任高雄市長，政治經驗可能還是略嫌不足，發言上要更加小心謹慎。

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韓國瑜香港特首一國兩制

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