民進黨抹紅韓國瑜 費鴻泰：只會讓他愈來愈紅

2019-03-24 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜22日訪問香港，當日晚間前往會見香港中聯辦主任王志民，引發關注。國民黨立委費鴻泰上午指出，民進黨政府抹紅韓國瑜，只會讓他人氣越來越走紅。

費鴻泰指出，韓市長赴港行程中，面會了中聯辦主任王志民，要知道中聯辦的職權包括了促進香港與內地之間的經濟、教育、科學、文化、體育等領域的交流與合作。費鴻泰認為，正因民進黨的兩岸外交不行，韓國瑜才需要經由城市外交來拓展城市的發展與財源，拜訪中聯辦是拚經濟的行程之一，不需要過度解讀。

費鴻泰說，他非常認同韓國瑜的城市發展論述，高雄未來發展，就是放眼整個東南亞、東北亞、整個南海，要徹徹底底改造政府治理舊思維，把圍牆、意識形態框架全部拆掉，大家才能開大門、走大路。

費鴻泰表示，民進黨在韓甫踏出國門，就開始大肆抹紅，立委蘇巧慧，更是要求陸委會應主動調查。費鴻泰說，原來東廠不只是黨產會，陸委會也是打手之一；但是，奉勸民進黨不要見獵心喜，愈是抹紅韓市長，只會讓他愈來愈走紅。