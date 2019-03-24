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吳敦義提被動徵召韓國瑜 朱立倫：要徵召就大大方方

周錫瑋至台南座談 強調黨內團結推最強總統候選人

2019-03-24 13:27聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

宣布參加國民黨總統初選的前台北縣長周錫瑋，今天上午在台南市永康區影三新城舉行疼惜台灣茶話會，現場也進行「連署關阿扁」行動。周錫瑋向台下國民黨支持者強調，「成功不必在我，但國民黨要推出最強候選人」。其他人要組成最強團隊，讓國民黨團結勝選。

對於近日韓國瑜訪中聯辦，周錫瑋說，台灣現階段要主動跟大陸談，談經濟、文化如何合作，韓國瑜跟中聯辦見面就是一個例子，大家都視中聯辦為大陸統一指導最高單位，韓國瑜站出去談，就是要大家不要怕統戰單位，「不是他統戰我們，是我們統戰他。」

周錫瑋面對國民黨內有徵召韓國瑜參選總統的聲音，周說，讓民意決定最強的人出來參選，民意屬意誰，這是制度擋不住的。他表態要參選總統，但也建議國民黨就應該讓最強棒的人參加初選，因為只有最強棒的人才能打贏選舉。

周錫瑋也批評，民進黨對於退休公教、軍、警年改的法是違憲和違法的， 因此如果他當選總統，他會馬上宣佈廢除民進黨 所定的年改相關法律。

周錫瑋說，台灣就跟國民黨一樣不能分裂， 到目前為止還是聽到民進黨再在分本省和外省， 在講一邊一國，其實就是要造成台灣的分裂。民進黨最怕的就是大家不要台獨，那民進黨就掛了。所以賴清德要參選總統 ，就表態要特赦陳水扁，但如若是一個貪污的總統可以被特赦， 以後民進黨再當總統的話，也一樣可以因為貪污而被特赦，那就是一個總統級的貪污聯盟。

此外，他也呼籲，整個團隊必須要最強，決不能讓總統候選人淪於單打獨鬥，即使最終沒有被提名的人選，也要有風度加入這個團隊一起打仗，團結才有力量。他說，所有人現在針對初選講政治語言，好像水中浮影，結果還是民意決定，這時候討論參選制度公不公平、透不透明都是空的，國民黨若到現在仍沒有讓民意信服的標準，就’會被人民唾棄，因為老百姓看的比人民透徹。

周錫瑋說，連署結束後，接下來將從30日起也將從台中草悟道展開走唱講活動，他唱歌給大家聽，希望一掃政治沉悶，實際走到基層跟人民互動，傾聽人民心聲，用歡樂的方式貼近大眾。

前台北縣長周錫瑋今至台南，與國民黨支持者座談。記者莊琇閔/攝影
前台北縣長周錫瑋今至台南，與國民黨支持者座談。記者莊琇閔/攝影
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國民黨韓國瑜周錫瑋

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