呂秀蓮推動台灣和平中立公投

2019-03-24 13:27 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／蒙地貝婁市報導



中華民國前副總統呂秀蓮23日在洛杉磯，以「和平中立新台灣」為主題演講，推動「台灣和平中立公投」萬人連署書，期盼台灣和平中立，她認為唯有台灣成為和平中立的國家，才是對台灣、中國大陸、美國、及亞太地區最好的選擇。

呂秀蓮於3月5日提出「台灣和平中立公投」萬人連署書，希望透過公民投票的方式，讓台灣成為和平中立的國家，並以「中立國」的身分加入聯合國。目前萬人連署書已遞交給台灣的中央選舉委員會，預計三個月後將展開第二階段連署，若連署通過，該案有望與總統大選合併舉行公投。

呂秀蓮指出，2019年是台灣命運的關鍵年，習近平已展開統一台灣、一國兩制的行動，2020年的總統大選局勢異常，若不再採取行動，台灣前途可能岌岌可危，而讓台灣成為「中立國」是最好的選擇，因為中立國在國際爭端中，可保持中立，與各國平等交往，並同樣具備自我防衛能力。她強調「中立國」並非孤立無援，而是在衝突中創造和平契機，發揮和平穩定的中介力量；歷史上的甲午戰爭、二次大戰、韓戰的結果都曾直接或間接影響台灣命運，只有台灣成為和平中立，人民才能真正當家作主。

「當時面對的中國是隻病獅子，如今它不同了；再加上現今的年輕人，對於過去國民黨、共產黨的作為沒有感覺，因為他們自出生後，台灣已經自由民主化」，呂秀蓮說，1996年那年台灣的第一次選舉，其實就已意味著台灣有主權獨立，台灣的國號是中華民國，治權在台澎金馬，不受中國大陸管轄，任何現狀改變都需公民投票，這些政策都已經很完整了；現在兩岸關係很不正常，「基於國家正常化，我們應該重新出發，讓台灣成為永久中立國」。